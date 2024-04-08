Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин.

Російські окупаційні війська у ніч на 8 квітні атакували південь України з використанням дронів-камікадзе.

"Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Під прицілом ворога була критична інфраструктура. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин", - повідомляють Сили оборони півдня.

В операційній зоні Сил оборони півдня наші захисники збили 7 ворожих цілей:

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4 збито на Одещині;

2 - на Миколаївщині;

1 - на Кіровоградщині.

Зазначається, що є влучання в Одеському районі. Загарбники пошкодили логістично-транспортний об'єкт. Наслідки ще уточнюються. Крім того, уламками БПЛА була пошкоджена АЗС, але люди не постраждали.

Атаки на Одеську область

Як повідомляв УНІАН, російська загарбники посили свої атаки по Україні. Було пошкоджено багато енергетичних об'єктів.

22 березня росіяни завдали масованого удару по Україні. Через пошкодження енергетичних обʼєктів в Одеській області для близько 300 тисяч абонентів тоді запровадили графіки відключення.

Однак вже у ніч на 25 березня під час нічної атаки БПЛА російська армія пошкодила знову енергетичну інфраструктуру в Одеській області.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що метою удару Російської Федерації по Україні 22 березня був тотальний блекаут держави.

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