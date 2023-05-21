На думку президента США, неважливо, окупований Бахмут чи ні.

У боях за місто Бахмут на Донеччині Росія втратила близько 100 тисяч чоловік особового складу.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден під час прес-конференції на саміті G7 в Японії, зазначивши, що окупований Бахмут чи ні, - неважливо.

"Про Бахмут кажуть - втратили його чи ні. Правда у тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч людей у Бахмуті. Це важко компенсувати. Неважливо, окупований він чи ні - там все одно майже не залишилося будівель. Це істотно зруйноване місто. Але їм (Силам оборони) вдалося скувати дуже багато російських військ, включаючи групу Вагнера", - заявив він, обговорюючи майбутній український контрнаступ.

Як відомо, бої за Бахмут ведуться з літа 2022 року.

Бої за Бахмут - що відомо на 21 травня

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що зараз ЗСУ контролюють "незначну частину Бахмута".

За словами президент України Володимира Зеленського, українські військові все ще перебувають у Бахмуті і виконують "дуже важливе завдання".

Попри це, у Міністерстві оборони Росії оофіційно відзвітувало про захоплення Бахмута.

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