Російські військові через добу після Пригожина повідомили, що повністю "звільнили Артемівськ".

Міністерство оборони Росії офіційно відзвітувало про захоплення Бахмута. Про це йдеться в денному зведенні російського військового відомства.

"На Артемівському тактичному напрямку в результаті наступальних дій штурмових загонів "Вагнер" за підтримки артилерії і авіації "Південного" угруповання військ завершено звільнення міста Артемівськ (радянська назва Бахмута – УНІАН)", – заявили в Міноборони РФ.

Крім того, окупанти відзвітували про знищення автомобільного мосту біля селища Іванівське, по якому йде постачання українського гарнізону в Бахмуті. Також були озвучені абсурдно високі дані про втрати ЗСУ на цьому та інших напрямках - як в живій силі, так і в техніці.

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Ситуація в Бахмуті

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, українські підрозділи все ще контролюють кілька кварталів в Бахмуті – так званий "район літака", частину промзони і квартали приватного сектора. При цьому ЗСУ зайняли панівні висоти на південь і захід від міста.

Напередодні ватажок "Групи Вагнера" Євген Пригожин заявив про повне захоплення міста. Подібні заяви він уже робив у минулому. Сьогодні найманців з цим "досягненням" привітав російський диктатор Володимир Путін.

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