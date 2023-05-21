За словами генерала, українські бійці наближаються до взяття міста "в тактичне оточення".

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що зараз ЗСУ контролюють "незначну частину Бахмута" Донецької області.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмута, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це дає нам можливість входу в місто у разі зміни обстановки. А це обов'язково станеться, - зазначив він у коментарі Military Media Center. - Продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем".

За його словами, українські бійці продовжують просуватися по флангах в передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста "у тактичне оточення".

Відео дня

"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги".

Також Сирський повідомив, що під час роботи з командирами вони розібрали дії і порядок знищення ворога.

Бої за Бахмут - ситуація у місті 21 травня

Нагадаємо, 21 травня на брифінгу в Японії президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті і виконують "дуже важливе завдання", а місто" не охоплене" росіянами.

Тим часом Міністерство оборони Росії вже офіційно відзвітувало про захоплення Бахмута.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував, в якому випадку можливий відхід наших захисників з Бахмута, запевнивши, що зараз командування Силами оборони має готові "рецепти" протидії на всі задуми ворога на цьому напрямку.