Глава держави наголосив, що українські бійці "виконують дуже важливе завдання".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті та виконують "дуже важливе завдання", а місто "не охоплене" росіянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на брифінгу в Японії, наголосивши, що українська армія тримається та воює завдяки мужності військових та розуму.

"Немає ніяких непорозумінь. Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті. І ми всі чітко розуміємо, для чого усе це відбувається. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових та нашою тактикою…", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що військові діють "так, як діють", адже цінують життя людей. За його словами, складним моментом було б потрапляння в оточення та в полон до росіян, однак бійці української армії "знають, що робити, щоб не допустити цього".

"Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. У яких саме точках - ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. І ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути", - наголосив президент.

Війна в України - Бахмут

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Японії Володимир Зеленський у відповідь на запитання, чи контролює Україна Бахмут, адже росіяни повідомили про захоплення міста, сказав: "Я думаю, що ні". Згодом речник президента Сергій Никифоров розтлумачив слова Зеленського та заперечив захоплення Бахмута російськими військовими.

Цього ж дня у Міноборони України уточнили, що загарбникам не вдалося оточити міста, натомість ворог втратив частину панівних висот довкола міста. Водночас, українська армія взяла Бахмут у напівоточення та утримує контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".

Напередодні, 20 травня, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито повне захоплення Бахмута Донецької області. Утім, в Міністерстві оборони України тоді ж заперечили втрату Бахмута й наголосили, що за місто точаться дуже важкі бої.

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