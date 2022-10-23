Наразі саме на Бахмутському напрямку точаться найважчі бої.

Наразі в Україні тривають активні дії на різних ділянках фронту. Відомо, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче боротьба з російськими окупантами іде на Бахмутському напрямку. Проте, Збройні сили України тримають позиції.

І попри заяви російських пропагандистів саме місто Бахмут залишається під контролем України. На підтвердження цьому український військовий записав відео з центру донецького містечка.

"Вітання з Бахмуту! Друзі, знайомі постійно дзвонять - пишуть, що там в Бахмуті? Доповідаю: Бахмут - наш. Місцеві ходять. В місті одні наші. Лізуть, як і лізли (російські окупанти - УНІАН), дохнуть. Їх ніхто не забирає, забирають тільки "важливих". Бахмут контролюється нашими славетними козаками. Все буде Україна!" - запевнив військовий.

Відео дня

На відео помітні майже пусті вулиці міста, на околицях якого тривають бої. На фоні - чутно звуки вибухів.

Ситуація на Донбасі: бої біля Бахмута

Як встановили аналітики, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб виглядати "переможцями" хоча б на одному напрямку. На тлі постійних втрат на північному сході і півдні України, рашистам доводиться "вичавлювати" уявні успіхи.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже важка ситуація зберігається на Донбасі. Найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Глава держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

Російські війська 21 жовтня в черговий раз обстріляли цивільне населення Бахмута в Донецькій області касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Град".

За словами Зеленського, на сході та півдні тривають активні бойові дії, ВСУ зберігають ініціативу. Він відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за вмілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку.

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, в локації Бахмута все дуже непросто, але є позитивні тенденції. Він зазначив, що в найближчі тижні в Бахмуті буде дуже важко.

Сьогодні в Генштабі повідомили, що росіян вигнали з асфальтного заводу в Бахмуті.

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