Президент нагадав, що кожного дня Україна бореться з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру: відплата буде справедливою і неминучою.

Про це президент повідомив на своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що кожного дня Україна бореться з терористами, які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

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"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", - наголосив він.

Вечірній удар окупантів по Дніпру: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "прильот" по місту. Згодом стало відомо, що уламки російської ракети впали на місцеву АЗС, внаслідок чого там виникла пожежа.

Повідомлялося про 2 загиблих: вагітна жінка згоріла в авто, а на автомийці, яка знаходиться поруч з АЗС, загинув оператор. Також відомо про трьох поранених.

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