Ціною неймовірних зусиль українських воїнів утримуються українські позиції.

Окупанти стягнули під Бахмут всі можливі військові підрозділи і будують лінію оборони, бо бояться наступу українських сил.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Останні місяці, особливо останні тижні, вони (окупанти – УНІАН) надзвичайно агресивні. Це мета їх основних зусиль. Там залучені всі можливі підрозділи, в тому числі, так званого "ПВК Вагнер", який намагається позиціонувати себе як окрема певна сила", - сказав він.

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За його словами, ціною неймовірних зусиль українські воїни утримують наші позиції.

Череватий зазначив, що зазвичай оборонні рубежі – це військова таємниця, проте окупанти знімають і відкрито показують зведені споруди. Це свідчить про те, що вони бояться та намагаються налякати ЗСУ.

"Здавалось, вони мають наступати тому, що вони сказали, що це вже їхні території. Але в той же час вони будують лінію оборони в середині цих територій, які вже нібито їхні, для оборони. Що показує наскільки вони бояться Збройних сил України", - вважає речник.

Ситуація на Донбасі: бої за Бахмут

Як встановили аналітики, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб виглядати "переможцями" хоча б на одному напрямку.

Навколо Бахмута ситуація залишається вкрай напруженою. Ворог пройти позиції не може, чисельні втрати у окупантів фіксуються фактично щоденно.

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.