За добу були поранені близько 80 загарбників, зазначив спікер східного угруповання військ нашої армії.

На Бахмутському напрямку за добу були ліквідовані та поранені десятки російських загарбників.

Знищені 50 супротивників, а близько 80 - поранені, розповів про нові втрати РФ речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна".

За його словами, загарбники намагаються просунутися вперед на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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"…Українські військовослужбовці, під постійним шквалом вогню, проявляючи масовий героїзм, не дають ворогові прорвати нашу оборону й завдають йому системних втрат… за цю добу лише на Бахмутському напрямку понад 50 окупантів було вбито і близько 80 - поранено, - зазначив спікер.

Ситуація на Бахмутському напрямку - що треба знати

Російські загарбники вже не один місяць намагаються захопити місто Бахмут, але цю "фортецю" міцно тримають українські воїни.

23 грудня Сергій Череватий говорив, що на Бахмутському напрямку ворог зазнає великих втрат серед живої сили та техніки і не маює тактичних успіхів.

Раніше радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович говорив, що на цьому напрямку наші захисники за день "виводять із ладу", мабуть, ворожий батальйон (від 400 до 800 осіб).

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