За добу було більше 15 боєзіткнень, в яких ворог втратив більше 100 людей вбитими і близько 200 пораненими.

На Бахмутському напрямку росіяни несуть великі втрати людей та техніки і не мають тактичних успіхів. Було більше 15 боєзіткнень, у яких ворог втратив більше 100 осіб убитими і близько 200 пораненими.

Тільки на цьому напрямку за добу було 266 обстрілів із усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків, повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він вважає, що не можна нинішні результати наступу росіян на цьому напрямку назвати тактично успішними, як про це заявляють деякі експерти, коли вони втратили таку кількість особового складу і новітньої техніки.

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"Ми вже дуже багато їх техніки вибили, то часткові успіхи як науковий термін певно, що так. Як термін досягнення тактичної мети у війні, то це не відповідає дійсності. Коли ти шість місяців не можеш взяти районний центр, про який успіх може йтись?" - сказав він.

За його словами, наразі задача ЗСУ на цьому напрямку не допустити прорив ворога, щоб він зайшов в тил і оточив українські війська.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районі Бахмута та ще 18 населених пунктів. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових поблизу Бахмута. Президент закликав українців підтримувати захисників Бахмута та інших українських міст, де відбуваються найжорстокіші бої проти російських окупантів.

22 грудня Сергій Череватий повідомив, що російські окупанти іноді проривалися на околиці Бахмута Донецької області. Попри це, українські захисники кожного разу відбивали атаки ворога. За його словами, в обороні міста українським військовим допомагає британська бронетехніка.

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