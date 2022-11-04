Через руйнування залізничного мосту у найближчі місяці ця логістика окупантів на Запорізькому та Херсонському напрямках фронту працювати не зможе.

Внаслідок вчорашніх вибухів у Мелітополі та районі знищено десятки окупантів, військову техніку та їхню логістику на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Внаслідок першого вибуху у місті зазнала ураження військова база, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. Там були казарми окупантів, штаб Федеральної служби безпеки росіян й великі цехи, де вони зберігали військову техніку.

"За інсайдерськими даними, десятки російських спецпризначенців більше не зможуть повернутися ні до міста Мелітополь, ні до свого дому. Що стосується техніки – це десятки одиниць, які більше не зможуть воювати проти нас", - розповів він.

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Також Федоров розповів про вибухи, які сталися вчора ближче до вечора біля селища Світлодолинське Мелітопольського району.

"Мелітополь сьогодні є для рашистів логістичним та адміністративним центром. Через нього вони влаштовують логістику на Запорізький та Херсонський напрямки фронту. Вчора був зруйнований залізничний міст, через який вони (окупанти – УНІАН) постачали тяжке озброєння і боєприпаси. Більше логістика ця працювати найближчі місяці не зможе", - підсумував мер Мелітополя.

Останні вибухи у Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 листопада у Мелітополі пролунали вибухи. Внаслідок цього було зруйновано частину заводу, де розміщувався основний штаб окупантів.

За попередніми даними, йшлося про пошкодження частини захопленого російськими загарбниками заводу "Рефма".

Ближче до вечора мер міста повідомив, що у Мелітопольському районі біля залізничного мосту пролунало чотири вибухи.

Іван Федоров відзначав, що саме им мостом російські загарбники перевозили військову техніку на Запорізький напрямок.

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