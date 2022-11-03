Ранок для окупантів в Мелітополі був не добрий.

Зранку, 3 листопада, у Мелітополі було чутно вибухи, зруйнована частина заводу, де розміщувався основний штаб російських окупантів.

Як повідомив у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно.

"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. Рахуємо кількість ліквідованих орків", - повідомив він.

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Ситуація в Мелітополі: що відомо

Мелітополь з 26 лютого 2022 року перебуває під окупацією росіян. З міста виїхало більш ніж половина жителів.

Проте українські партизани і сили оборони роблять свою справу і влаштовують російським загарбникам не дуже солодке життя. Так, раніше повідомлялося, що у місті почастішали вибухи. Зокрема, ще влітку мер міста Іван Федоров повідомляв про усунення понад 100 росіян партизанським рухом у співпраці зі спеціальними службами.

Тим часом, українські військові регулярно б'ють по місцях скупчення окупантів і складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.

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