Зранку, 3 листопада, у Мелітополі було чутно вибухи, зруйнована частина заводу, де розміщувався основний штаб російських окупантів.
Як повідомив у своєму Telegram мер Мелітополя Іван Федоров, сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно.
"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. Рахуємо кількість ліквідованих орків", - повідомив він.
Ситуація в Мелітополі: що відомо
Мелітополь з 26 лютого 2022 року перебуває під окупацією росіян. З міста виїхало більш ніж половина жителів.
Проте українські партизани і сили оборони роблять свою справу і влаштовують російським загарбникам не дуже солодке життя. Так, раніше повідомлялося, що у місті почастішали вибухи. Зокрема, ще влітку мер міста Іван Федоров повідомляв про усунення понад 100 росіян партизанським рухом у співпраці зі спеціальними службами.
Тим часом, українські військові регулярно б'ють по місцях скупчення окупантів і складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.