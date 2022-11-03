В Мелітопольському районі Запорізької області біля залізничного мосту пролунало чотири вибухи.
Гучні вибухи та "густа бавовна" були зафіксовані в селі Світлодолинське, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
"Окупанти не накурилися сьогодні в Мелітополі, тож продовжили палити у Мелітопольському районі", - заявив Федоров.
Це сталося в районі залізничного мосту, яким окупанти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок.
"Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився", - зявив Федоров.
Що відбувається у Мелітополі
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Мелітополі було чутно вибухи, зруйновано частину заводу, де розміщувався основний штаб окупантів.
За попередніми даними, пошкоджено частину захопленого російськими загарбниками заводу "Рефма".
Місто перебуває у тимчасовій окупації з 26 лютого. Там дуже активно працюють партизани.
Влітку Іван Федоров казав, що партизанським рухом і співпрацею спецслужб було усунено понад 100 росіян.
Раніше він повідомляв, що мелітопольські вчителі-колаборанти "відчули запах смаженого" і почали тікають зі шкіл. У інших навчальних закладах тотальна нестача кадрів.