Військова база російських загарбників була розгорнута на аеродромі.

На військовій базі російських загарбників в Мелітополі стався вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Вибухи на аеродромі Мелітополя, де окупанти вкотре розгорнули військову базу. Окупанти заметушилися й одразу пишуть про якісь там "навчання". Проте жителі вже навчились розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - наголосив Федоров. Відео дня

Він додав, що збирається детальна інформація.

Ситуація в окупованому Мелітополі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Федоров заявляв про гучні вибухи в Мелітополі, які було чути у центрі та східних районах міста.

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