На території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів палива.

Сьогодні зранку українські дрони вразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії (Крим). Про це УНІАН стало відомо від поінформованих джерел.

При цьому зазначалося, що це була спільна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України.

По терміналу, який є важливим інфраструктурним обʼєктом і забезпечує паливом російські війська, відпрацювали українські безпілотники. Наші джерела зазначають, що дрони влучили в ціль.

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"Наслідки для росіян доволі суттєві. Адже на території терміналу знаходиться близько 30 резервуарів палива, тож палало в русні гарно", - повідомило джерело.

Удари по окупованому Криму - деталі

Як повідомляв УНІАН, це була не єдина "бавовна" за сьогодні. Також вранці 5 грудня безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти, зокрема, радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

Вранці 5 грудня окупований Крим атакувало рекордне число безпілотників з кінця літа - більше 40 штук. Про це заявило Міноборони РФ.

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