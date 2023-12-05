Під "роздачу" попали стоянка гелікоптерів, радіолокаційні системи "Небо-М" та П-18 "Терек", а також система "Байкал-1М".

Сьогодні, 5 грудня, безпілотники Служби безпеки України вразили важливі військові об’єкти. Українська спецслужба нагадала, що земля горітиме в окупантів під ногами.

Зазначається, що вранці дрони вразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі населеного пункту Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля населеного пункту Стрілкове.

"Ця ранкова "бавовна" на військових об’єктах у Криму є результатом спецоперації СБУ", - повідомило УНІАН поінформоване джерело.

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При цьому зазначає, що це був своєрідний привіт окупантам у міжнародний день волонтера. Також сказано, що українська спецслужба вкотре нагадала, що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами. Наразі в СБУ не коментують цю інформацію.

Удари по Кримському мосту - попередження від ГУР

4 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що російські окупанти планують за два тижні усунути пошкодження, які незаконно збудований Кримський міст отримав в результаті нещодавнього шторму у Чорному морі, бо бояться, що цим скористаються українські сили безпеки.

Юсов зазначив, що ці побоювання ворога не безпідставні, бо Україна не буде чекати аж два тижні. Він зазначав, що від стихії постраждав не тільки міст, але й оборонні споруди в Криму, зокрема, серйозних руйнувань зазнали ворожі так звані захисні споруди в Севастополі.

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