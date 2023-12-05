Міноборони РФ заявляє, що нібито всі безпілотники були збиті.

Вранці 5 грудня окупований Крим атакувало рекордне число безпілотників з кінця літа - більше 40 штук. Про це заявило Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО двадцять два українських безпілотних літальних апарати знищено і ще тринадцять перехоплено над акваторією Азовського моря і територією Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

"Пізніше в Міноборони РФ повідомили, що їхні сили ППО знищили ще 4 українських БПЛА і два перехопили над акваторією Азовського моря.

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У той же час кримські і російські телеграм-канали повідомляють, що в Керчі, Феодосії і Старому Криму вночі були чутні вибухи. Зокрема, повідомлялося про понад півтора десятки вибухів у Керчі та кілька потужних вибухів у Феодосії.

За даними тг-каналу "База", безпілотники спробували атакувати нафтобазу в Криму. Повідомляється, що спроба атаки сталася сьогодні близько 5 ранку.

"У бік нафтобази "Морський нафтовий термінал" летіло два безпілотники літакового типу. Їх збили силами МО РФ. Перший БПЛА детонував в повітрі - на територію нафтобази впали тільки ууламки, другий впав в 70-ти метрах від одного з резервуарів. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

А тг-канал "Кримський вітер" пише, що в Керчі постраждав суднобудівний завод "Залив" імені Бутоми, який вже потрапляв під атаку ЗСУ.

Також через атаку окупанти перекривали Кримський міст більш ніж на 4 години.

Рух було зупинено о 3.25, відновлено – о 7.37. Як повідомляють росЗМІ, на даний момент це одна з найтриваліших зупинок руху на мосту з моменту першої атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року.

Атаки ЗСУ на Крим

10 листопада в результаті нічної операції були вражені два десантні катери Чорноморського флоту РФ.

Раніше повідомлялося про влучання в ракетоносій РФ, який стояв на суднобудівному заводі в окупованій Керчі. Корабель російського флоту "Аскольд" був вражений крилатою ракетою SCALP-EG.

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