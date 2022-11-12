За його словами, Вашингтон перебуває в постійному контакті з Москвою і попереджає про наслідки невірних кроків.

Президент США Джо Байден натякнув, що Україні або вже отримала, або тільки отримає ATACMS для HIMARS.

За словами письменника і політтехнолога Михайла Шейтельмана, американський президент не хоче давати озброєння з більшою дальністю ураження з побоювань, що Україна буде бити вглиб території РФ.

"Байден не приховує і прямим текстом сказав: "Я не готовий надавати "хаймарси" з дальністю до 900 км, тому що боюся, що Україна буде бити по території Росії". Фактично це означало, що ті "хаймарси", які на 300 км, він чи то надав, чи то надасть", - пояснив він.

На думку експерта, дозвіл на атаки по Москві західною зброєю можуть дати в разі якихось необережних кроків президента РФ Володимира Путіна.

"Друге, ви сказали не дадуть безпілотники. Не дадуть безпілотники, які дозволять Москву бомбити. Давайте будемо чесними, нам поки забороняється бомбити Москву. Поки - це означає, що якісь ще необережні кроки Путіна - і нам дозволять бомбити Москву", - заявив Шейтельман.

За його даними, Білий дім перебуває в постійному, щоденному контакті з адміністрацією Кремля. Йдеться не про Путіна з Байденом або Блінкена з Лавровим, а про рядових чиновників. Американці регулярно попереджають росіян, про наслідки їхній дій так рішень.

За допомогою цього США неодноразово зупиняли терористичні удари РФ і змусили Путіна виправдовуватися за вже вчинені атаки.

Експерт також прокоментував можливість надання Україні винищувачів.

"Щодо літаків... Наші льотчики ще не закінчили навчання, воно йде на F-16. Тому ми цілком можемо їх побачити", - підсумував Шейтельман.

Далекобійні ракети ATACMS

Раніше в ОП заявили, що Україна і США ведуть переговори з надання далекобійних ракет для HIMARS вже цього року.

Як зазначив військовий експерт Сергій Грабський, масована ракетна атака по Україні 10 жовтня "закрила" питання з постачанням ракет ATACMS для ЗСУ.

На думку оглядача Коваленка, Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS для знищення військових об'єктів на території Росії.

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