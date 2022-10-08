Також в ОП зазначили, що стосовно ленд-лізу США працюють системно в цьому напрямку.

Україна і США ведуть переговори з надання далекобійних ракет для HIMARS. Передати їх зможуть вже цього року.

Очікувані терміни, а також подробиці про ленд-лізу і американську допомогу, озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Юлії Латиніній.

За словами Подоляка, переговори постійно йдуть і вони наближають Україну до отримання ракет ATACMS.

"Я думаю, що ми їх отримаємо до кінця цього року, швидше за все. Але це питання переговорів", - говорить Подоляк.

Що стосується ленд-лізу, то за його словами, допомога в рамках єдиного пакета йде, просто вона дробиться, США працюють системно в цьому напрямку.

"На мій погляд, все працює ефективно. США системно нам допомагають на відміну від деяких європейських країн, які все ще міркують, чи потрібна військова допомога Україні? Чи повинна РФ програти в цій війні? Чи треба боятися Росії далі? Так ось США працюють в рамках конкретної системи. Так, нам би хотілося більше, швидше і далі. Але маємо те, що маємо. І виходячи з подій на всіх напрямках - на Донецькому, Луганському, і тим більше на Херсонському та Запорізькому - ми скрізь досить ефективно контрнаступаємо", - зазначив Подоляк.

Також він підкреслив, що попри заяви Міноборони РФ або інших суб'єктів квазі-республік, що на фронті була велика перевага української живої сили і техніки, - насправді все зовсім інакше.

"Скрізь дуже багато живої сили російських військовослужбовців, багато російської техніки, артилерії. Але в принципі, ми в меншості, але ефективно контрнаступаємо", - зазначив Подоляк.

Далекобійні ракети ATACMS для ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ще не схильні передати українським військам далекобійні ракети ATACMS до пускових установок M142 HIMARS, M270 MLRS і MARS II з дальністю польоту до 300 кілометрів.

Відповідаючи на питання, чому Вашингтон не дає ЗСУ ракети ATACMS, Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати постачають Україні озброєння, яке "дуже, дуже ефективно" на полі бою, і що "справа не тільки в обладнанні, яке у вас є".

Також повідомлялося, що Україна зробила запит на передачу 300 км ракет ATACMS з умовою, що узгоджуватиме з Вашингтоном всі удари по ворогу.

Як писав Wall Street Journal з посиланням на слова представника Конгресу США, Вашингтон не дає ЗСУ далекобійні ракети ATACMS до пускових установок HIMARS, зокрема, через розбіжності щодо нанесення ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.

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