У США вважають рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" припинення Росією угоди про постачання зерна.

"Це повністю обурливо, це призведе до посилення голоду. Немає ніяких причин для них діяти подібним чином", - заявив президент США.

У свою чергу, керівник прес-служби Ради національної безпеки Білого дому Ейдрієнн Уотсон вважає рішення РФ про припинення участі в зерновій угоді "приводом для того, щоб використовувати продовольство в якості зброї".

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За його твердженням, такий крок "безпосередньо впливає на нужденні країни і світові ціни на продовольство", а також "погіршує ситуацію з гуманітарною кризою і продовольчою безпекою".

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі каже, що "Росія повинна дозволити експорту зерна досягти голодуючих у світі", оскільки "зернова угода" відіграє важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Вихід Росії з "зернової угоди": що відомо

У суботу, 29 жовтня у Севастопольській бухті у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Росія звинуватила в інциденті Україну.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що Росія виходить із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Росії про вихід із зернового угоди і закликав інші країни вимагати від РФ "припинити Голодні ігри".

Кулеба зазначив, що Україна попереджала світ про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.

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