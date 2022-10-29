Глава держави переконаний, що надання Україні американських танків стане прикладом для європейців також почати передавати танки.

Президент Володимир Зеленський просить Сполучені Штати Америки надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію.

Про це він повідомив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

За словами Зеленського, питання протиповітряної і протиракетної оборони є найактуальнішими для України, бо з 10 жовтня Росія запустила проти України 400 дронів-камікадзе іранського виробництва, а з 24 лютого - тисячі російських ракет.

"Вони змушують, по-перше, наших людей не повертатися з-за кордону додому. А для нас це дуже важливо, щоб повертались родини, повертались діти, а діти пішли до школи, в університети. І це дуже важливо. Для цього нам потрібно їх захистити. І саме ППО і є пріоритетом", - сказав він.

Президент також відреагував на запитання американських сенаторів, чи потрібні Україні американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Скажу вам відверто, якщо б ви нам дали "Патріоти", я б за ними сам до вас приїхав. Для нас це дійсно пріоритет. І будь-які системи, якщо чесно, ППО і ПРО дуже важливі. Вони збережуть життя наших людей", - наголосив Зеленський.

При цьому президент додав, що США є лідерами, які задають тренди у наданні міжнародною спільнотою допомоги Україні.

"У нас не було артилерії калібру 155-мм. Сполучені Штати Америки надали, і після цьог європейські держави почали нас підтримувати. Після цього постало питання реактивних систем залпового вогню. Сполучені Штати відкрили це вікно можливостей і деякі європейські держави підтримали. Потім - питання танків. На жаль, Сполучені Штати не дали нам танків. Ми дуже хотіли отримати "Абрамси". І якщо б була така можливість, ми знаємо, які конкретно європейці могли б нам додати підтримку щодо бронетехніки та інших танків. Ми з цим до вас звертаємось", - сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що ще з перших днів війни просив закрити небо над Україною.

"А це ППО, ПРО і авіація. Саме цього нам не вистачає. Допомогти захистити нам наше небо", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні: військова допомога США

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та інші країни НАТО почали постачати Україні озброєння для боротьби з кривавою російською агресією.

Зокрема, США регулярно виділяють нашій країні фінансову та військову допомогу. Так, 21 вересня президент США Джо Байден повідомив, що Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд. Нещодавно, 15 жовтня, глава Білого дому оголосив про нову військову допомогу для ЗСУ на суму $725 мільйонів.

Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, стільки, скільки це буде потрібно. Він наголосив, що якщо не допомагати Україні, Путін піде далі.

За даними Reuters, також США розглядають можливість поставок систем протиповітряної оборони HAWK і ракет для них. Вони мають допомогти боротися з російськими крилатими ракетами. Тим часом Іспанія вже погодилася надати Україні чотири системи ППО HAWK.

Разом із тим, у США ростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні, передусім, серед представників Республіканської партії.

Серед республіканців формуються два табори. Зокрема, Кевін Маккарті, який може стати спікером Палати представників (нижня палата Конгресу) наступного року, запропонував припинити фінансування США для боротьби з Росією. Натомість лідер республіканської меншості в Сенаті (верхня палата Конгресу) Мітч Макконнелл підтримав активне надання допомоги Україні.

Наразі в обох палатах Конгресу розглядають новий пакет допомоги Україні на суму 50 млрд доларів. Розгляд питання відбудеться вже після виборів 8 листопада, але до того, як новий склад Конгресу розпочне роботу на початку січня.

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