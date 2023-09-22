За словами джерел, кількість переданих ракет буде невеликою.

Президент Джо Байден повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.

Про це повідомляють NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, які знайомі з ходом дискусій про постачання озброєння Києву в Білому домі. Чиновники, що не уповноважені виступати публічно, не повідомили, коли будуть доставлені ракети і коли буде зроблено публічне оголошення щодо поставок.

Представники Міністерства оборони США заявили, що в Америки для України немає надлишкових запасів ATACMS, корисне навантаження яких було б більше, ніж у традиційної артилерії. Крім того, деякі у Вашингтоні опираються постачанню так званої "атакуючої зброї", через побоювання, що вона призведе до розширення війни з Росією. Представник Конгресу заявив, що ведуться дебати про те, який тип ракети буде відправлено і скільки буде поставлено Україні.

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Ракети ATACMS для України

Протягом декількох місяців Київ просив надати армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дасть ЗСУ можливість вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, вражаючи лінії постачання, залізниці та пункти управління і контролю російських військ.

Ракета ATACMS (англ. Army TACtical Missile System, буквально армійський тактичний ракетний комплекс) - це тактична балістична ракета класу земля-земля, розроблена і вироблена в США компанією Lockheed Martin. Вона являє собою багаторазову систему вогневої потужності, призначену для ураження різних цілей на середніх і далеких дистанціях. Ця ракета була розроблена для використання армією США та іншими країнами-партнерами. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS2.

Основні характеристики ракети ATACMS включають:

Дальність : може досягати цілей на відстань більше 300 кілометрів, в залежності від версії і модифікації;

: може досягати цілей на відстань більше 300 кілометрів, в залежності від версії і модифікації; Точність : ATACMS оснащена системою наведення, яка забезпечує високу точність ураження цілей;

: ATACMS оснащена системою наведення, яка забезпечує високу точність ураження цілей; Варіанти боєприпасів : ця ракета може бути озброєна різними видами боєприпасів, включаючи розривні боєголовки, підкаліберні боєприпаси та інші;

: ця ракета може бути озброєна різними видами боєприпасів, включаючи розривні боєголовки, підкаліберні боєприпаси та інші; Маневреність : ATACMS може маневрувати під час польоту, що робить її більш складною для перехоплення системами ПРО;

: ATACMS може маневрувати під час польоту, що робить її більш складною для перехоплення системами ПРО; Застосування : Ракета ATACMS може бути використана для ударів по різноманітним цілям, включаючи військові об'єкти, збройні сили противника, аеродроми та інші стратегічні і тактичні цілі.

Раніше повідомлялося, що США не мають наміру передавати Україні далекобійні ракети.

Нагадуємо, під час зустрічі Зеленського і Байдена в Білому домі сторони досягли домовленості про постачання в Україну американських танків Abrams. Пізніше Байден заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть в Україну вже наступного тижня.

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