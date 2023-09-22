Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден заявив, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже наступного тижня.

Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні, куди увійде більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї, повідомляє CNN.

Говорячи про допомогу, оголошену сьогодні, Байден докладно розповів про військову підтримку України в її боротьбі, що триває, проти російського вторгнення.

Відео дня

"Сьогодні я затвердив наступний транш американської допомоги Україні у сфері безпеки, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів, а наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені Україні", - заявив Байден у розширеному двосторонньому повідомленні.

Байден також дав різку оцінку президенту Росії Володимиру Путіну, який, за його словами, помилково вважав, що зможе придушити підтримку України за лічені місяці.

"Ми також зосереджені на зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло та світло у найхолодніші та темніші дні року", - додав він.

Байден висловив оптимістичну оцінку підтримки країни американцями у її відбитті нападу російських військ.

Танки Abrams для України - деталі

Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки бригадний генерал Патрік Райдер заявляв, що партія американських бойових танків Abrams прибуде в Україну вже найближчим часом. За його словами, в питанні цих танків все йде за графіком.

"З міркувань безпеки операції я не зможу вдаватися в подробиці з точки зору того, коли саме прибудуть ці танки. Можу тільки сказати, що ми очікуємо їх прибуття в Україну в найближчі дні і тижні", - сказав Райдер.

У січні Байден заявив, що українська армія отримає 31 танк Abrams. З них планували сформувати танковий батальйон.

Вас також можуть зацікавити новини: