Український лідер під час візиту до США заявив, що його голос там "чують".

Президент України Володимир Зеленський під час свого перебування у Вашингтоні заявив, що в США "чують" його голос з приводу надання далекобійної зброї Україні

Під час спілкування з українськими журналістами він натякнув, врешті, у питання передачі ракет ATACMS, "буде так само, як із F-16". Наразі Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час, повідомляється на сайті президента.

"Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо", - сказав він.

Зазначається, що в рамках візиту Зеленського відбулися надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами. "Вони отримали всі відповіді", - акцентував президент України.

"Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", - зауважив глава держави.

В Пентагоні зробили заяву щодо ракет ATACMS

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін пояснив, що Штати наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS.

За його словами, США та союзники зосереджуються на задоволенні найнагальніших потреб України.

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