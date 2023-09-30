Жінка, яка стала жертвою російського обстрілу 28 вересня, працювала в лікарні понад 15 років.

Унаслідок атаки російських окупантів у Херсоні 28 вересня загинула молодша медична сестра, яка мала трьох дітей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"28 вересня внаслідок прямого влучання російського снаряду загинула молодша медична сестра дитячого відділення лікарні ім. А. і О. Тропіних Світлана Віштомова, яка на момент обстрілу була на вулиці біля свого будинку", - зазначив він.

Мрочко розповів, що молода жінка працювала в лікарні понад 15 років. А у складний воєнний час вона всіляко підтримувала юних пацієнтів у відділенні, сприяючи їхньому одужанню.

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"Тепер без мами залишилося троє її власних дітей", - наголосив голова МВА і додав, що також у момент обстрілу житлових кварталів загинули ще дві жінки, які перебували поруч з Віштомовою.

Війна в Україні - обстріли Херсона

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Унаслідок атаки загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці.

Крім того, 29 вересня російська окупаційна армія атакувала житловий квартал Херсона літаками. Ракетою було знищено місцевий заклад громадського харчування.

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