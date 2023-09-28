Російська артилерія вдарила по житловому кварталу міста.

В результаті обстрілу російськими окупантами Херсону загинули три жінки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці",- зазначив він.

При цьому міністр додав, що місто та область щодня під ворожими обстрілами. "Лише за минулу добу окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії", - зазначає Клименко.

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Удари по Херсону

За даними Херсонської ОВА, 26 вересня російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого 12 людей зазнали поранень.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що 27 вересня в Херсоні від отриманих травм загинув чоловік, який під час обстрілу знаходився в будинку.

Він зазначив, що минулої доби у Херсонській області унаслідок обстрілів дві людини загинули, а ще одна зазнала поранень.

Він зазначив, що за минулу добу ворог здійснив 109 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, бойових машин піхоти, авіації та безпілотників.

По місту Херсон окупанти випустили 33 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

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