Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах, один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ МП на Херсонщині, який підпільно продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських загарбників від українського контрнаступу.

Як повідомили в СБУ, задокументовано, що клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах, один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали його "на гарячому" – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектуючими.

В спецслужбі поінформували, що у "доповнення" до цих ПЗРК священник "пропонував" придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7.

"Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. у гривневому еквіваленті. Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах. Потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб. Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Другий схрон, як заявили в СБУ, був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими, три бойові гранати Ф-1, майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою.

"Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми. Уся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а в подальшому будуть передані на потреби ЗСУ", - мовиться у повідомленні.

Інші затримання в Україні

Як повідомляв УНІАН, СБУ викрила на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині.

Його незаконна діяльність призвела до фактичного "роззброєння" декількох комплексів української ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних грн. До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював "списані" деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів.

Таким чином, цей посадовець підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

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