Канцлер Німеччини також наголосив, що надана його країною зброя не має воювати на території Росії.

Крим дуже і дуже давно є частиною України, і "розв'язання проблеми" з російською окупацією цього півострова може стати вирішальним питанням у закінченні війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD, передає Liga.net.

Говорячи про надання Україні військової допомоги канцлер зазначив, що Німеччина й надалі тренуватиме українських військових та надаватиме допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України, зокрема завдяки системам IRIS-T.

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"Ми передали багато танків і ми продовжимо це робити. Але водночас ми не хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, потрапила на територію Росії", - наголосив Шольц.

Німецький урядовець також нагадав, що навіть у радянську епоху Україна була досить впливовою державою, ставши, зокрема, одним із засновників ООН.

Війна в Україні - ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес припускав, що Україна має шанс прорвати російські позиції та дістатися до окупованого Криму до кінця літа. Однак, підкреслив він, для цього нашій армії знадобиться військова підтримка Заходу, зокрема - ракетні системи великої дальності ATACMS.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що наші військові зайдуть до Криму навесні 2023 року. А за словами президента Володимира Зеленського, звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

Водночас, міністр оборони Британії Бен Воллес вірить в те, що Збройні Сили України здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця цього року. Він також зазначив, що у російських військ закінчується необхідне оснащення.

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