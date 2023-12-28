За межами окупованого міста було чути звуки детонації, каже Дудукалов.

26 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали гучні вибухи. Хоча офіційної інформації про те, що вдалося знищити, немає, заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов поділився своїм припущенням.

В ефірі "24 каналу" він зауважив, що російські загарбники традиційно відзвітували, що їхня ППО все збила. Проте у цьому є сумніви, адже за межами окупованого міста було чути звуки детонації.

"Безпілотники там зараз "у тренді". Напівофіційно можна сподіватися, що кілька таких прильотів були результативними. Адже за межами населеного пункту люди чули детонацію упродовж певного часу. За непідтвердженими даними, "щось" могло влучити в одне з місць, де окупанти зосереджують військову техніку", – додав Дудукалов.

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Виявити місця скупчення ворожої техніки нескладно – росіяни звезли до Бердянська величезну її кількість.

Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території Запорізької області російський загарбник на "Lexus" влаштував ДТП. Він влетів у КАМАЗ, де перевозили поранених загарбників. Двоє окупантів загинули, ще 13 – постраждали.

У неділю, 24 грудня, в тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вирувала масштабна пожежа – до цього там чули вибухи. Повідомлялося, що горів склад ТЦ "Галактика", який насправді є "віджатим" російськими загарбниками "Епіцентром".

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