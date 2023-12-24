У мережі вже публікують відео з місця пожежі.

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області вирує потужна пожежа. Цьому передували "прильоти" по місту.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що палає склад ТЦ "Галактика" ("віджатий" окупантами "Епіцентр"). У мережі вже публікують відео з місця пожежі.

На кадрах видно, що горить не лише торговий центр, а й автомобілі поруч.

Водночас один з пабліків пише, що в районі ТЦ "Галактика" в окупованій Горлівці було біля 15 прильотів. Окупанти традиційно заявили про обстріл з боку ЗСУ.

Ситуація на окупованих територіях

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що окупанти використовують хімічну зброю на лівому березі Дніпра на Херсонщині. За словами аналітиків, росіяни мають просування в західній частині Кринок.

Тим часом на окупованому острові Тузла партизани виявили десятки комплексів ППО російських загарбників. Рух "Атеш" повідомляє, що вони зосереджені по периметру острова та біля в'їзду на Керченський міст.

Крім того, ввечері 24 грудня вибухи пролунали в тимчасово окупованих Маріуполі Донецької області та Токмаку Запорізької області.

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