Постраждали 13 російських загарбників.

В окупованій частині Запорізької області російський загарбник на "Lexus" врізався в КАМАЗ з пораненими російськими військовослужбовцями.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, аварія сталася ввечері 25 грудня. 29-річний сержант, командир відділення технічної розвідки ЗС РФ Таймураз Хугаєв "вилетів" на зустрічну смугу на трасі в районі села Володимирівка.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє поранених російських загарбників, ще 13 окупантів, серед яких водій КАМАЗу, отримали поранення.

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Смертельні ДТП на окупованих територіях:

Нагадаємо, минулого літа в мережі повідомляли, що в Луганській області російський військовий кореспондент Олександр Сладков на смерть збив чоловіка. Жінку, яка бачила аварію, викрали.

Також повідомлялося, що на трасі між окупованими Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав машину з людьми. В результаті аварії загинули двоє дорослих і дитина.

А в окупованому Херсоні загарбник влаштував аварію, в якій загинули дві людини, ще четверо госпіталізували. У мережі писали, що після цього винуватець ДТП сів у російський бронеавтомобіль "Тигр" і поїхав.

Восени стало відомо, що колаборант Кирило Стремоусов, який співпрацював з російськими загарбниками, загинув в автомобільній аварії в Херсонській області.

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