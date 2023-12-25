У тимчасово окупованому місті Бердянск Запорізької області у понеділок, 25 грудня (в Україні відзначають Різдво Христове), росіян атакували безпілотники.
Противопітряна оборона працюювала понад 30 хвилин, поділився радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Понад півгодини в Бредянську святковий салют ворожої ППО. Яка намагається збити БПЛА-щедрівки...", - зазначив він.
За попередніми відомостями, противопітряна оборона супротивника відпрацювала "не дуже вдало, особливо в центрі". Андрющенко також написав фразу Marry Xmas (щасливого Різдва, - Ред. ) і біля неї додав зображення матрьошки.
Важливі новини Бердянська - сьогодні це варто знати
Варто зазначити, що російські окупанти захопили Бердянськ на початку повномасштабного вторгнення в Україну - у березні 2022 року. Українські воїни та члени підпілля активно протистоять супротивникам, у місті вже не раз лунали вибухи.
Зокрема, наприкінці травня стало відомо, що у місті Сили оборони України влучили у штаб одного з окупаційних підрозділів сил РФ. Нагадаємо, що Росія на українській землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 25 грудня 2023 року становлять приблизно 353 950 окупантів.