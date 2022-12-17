В більшості міст не буде опалення, й загостряться проблеми з електроенергією та водопостачанням.

У тимчасово окупованій Донецькій області спостерігається гуманітарна криза. Попри це російські окупанти направляють усі ресурси на потреби військових.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За його даними, загарбники забрали комунальну техніку для своїх потреб.

Як зазначається, інфраструктура деяких окупованих районів Донеччини не готова до зими. В більшості міст не буде опалення, й загостряться проблеми з електроенергією та водопостачанням.

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"Виправляти ситуацію окупанти не можуть, адже передали всю комунальну техніку на потреби військових РФ, й також переорієнтовують усі ресурси на підтримку російських формувань", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Донецькій області спостерігається шалений дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. На тлі цього у магазинах постійно ростуть ціни. Місцеві мешканці не можуть забезпечити собі мінімальні умови для проживання через масове безробіття.

Ситуація у Донецькій області

9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

За даними ISW російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю її територію. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Донецьк чекає справжнісінька гуманітарна катастрофа. На його думку, місто чекає доля Маріуполя.

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