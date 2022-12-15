У Донецькій ОВА вкотре наголосили, що мирним жителям залишатися в області небезпечно, необхідно евакуюватись.

Російські окупанти вночі та вранці обстрілювали Донецьку область уздовж усієї лінії фронту.

"На Волноваському напрямку періодичних артобстрілів зазнавав Вугледар - пошкоджено три будинки, без постраждалих. На Донецькому напрямку без жертв, однак є руйнування. У Курахівській громаді під обстріли потрапили Курахове, Веселий Гай та Трудове - пошкоджено один приватний будинок. В Авдіївці вночі було два прильоти по старій частині міста, а зранку місто зазнало обстрілу з "Градів" по житловому кварталу", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, на Горлівському напрямку найбільше цієї ночі постраждала Соледарська громада. Серед мирних мешканів є загиблі та поранені.

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"У Роздолівці одна людина загинула, троє поранено, один будинок пошкоджено прямим влучанням. У Парасковіївці одна людина поранена, пошкоджено 13 будинків. Також зафіксовано обстріли у самому Соледарі - там без жертв. Ще три людини минулої доби поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено будівлю агроскладу", - зазначив голова ОВА.

Кириленко у чергове наголосив, що мирним жителям залишатися на Донеччині небезпечно, необхідно евакуюватись.

Війна в Україні: ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині окупанти 14 грудня вбили двох цивільних людей, ще четверо зазнали поранень.

Сьогодні в ранковому зведенні Генштаб повідомив, що за минулу добу захисники України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю її територію. Експерти прогнозують, що російські війська можуть сподіватися розвинути незначні успіхи, досягнуті у листопаді в районі Вугледара і Павлівки. Потенційна наступальна операція може допомогти триваючим наступам біля Донецька і Бахмута.

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