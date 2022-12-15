Таким чином вони намагатимуться захопити територію всієї Донецької області.

Російська армія може почати наступ на заході Донецької області з метою захопити всю область.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що російських військових з Херсонщини передислокували в різні райони Донбасу і посилили мобілізованими.

Експерти прогнозують, що російські війська можуть сподіватися розпочати наступ на заході Донецької області, щоб розвинути незначні успіхи, досягнуті у листопаді в районі Вугледара і Павлівки.

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Як зазначили в ISW, російські сили планують захопити всю Донецьку область, а потенційні наступальні операції можуть допомогти триваючим наступам на біля Донецька і Бахмута.

Однак, незважаючи на потенціал росіян, аналітики вважають, що вони не зможуть захопити стратегічно важливу територію протягом найближчих місяців.

При цьому аналітики зазначили, що українська сторона прогнозує, що російські війська можуть почати наступ на початку 2023 року.

Крім цього, у доповіді аналітиків йдеться, що Кремль, ймовірно, активізує інформаційні операції, в яких буде йтися про те, що в Україні утискають релігійні свободи та свободу преси. Також аналітики зазначили, що кремлівські чиновники визнали, що отримують скарги на мобілізацію, незважаючи на її "фактичне завершення".

Про ситуацію на Донбасі в ISW повідомили, що українські війська продовжували контрнаступ, а російські війська проводили контратаки в районі Сватового та Кремінної. Також росіяни продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.

Ситуація навколо Бахмута

Важкі бої навколо Бахмута тривають з серпня. ЗСУ успішно утримують позиції та відбивають атаки росіян.

9 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що ситуація залишається важкою на ключових напрямках Донбасу – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

Своєю чергою капітан Нацгвардії Петро Кузик повідомив, що окупанти "кладуть" неймовірну кількість особового складу біля Бахмута.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в разі захоплення Бахмута окупантами російська пропаганда подасть це, як "взяття" Берліну в часи Другої світової війни. За його словами, окупація Бахмута потрібна Путіну, для проведення нової хвилі мобілізації.

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