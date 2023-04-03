Він заявив, що ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмута.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомляє, що Бахмут залишається під контролем Збройних сил України, а ворог там втрачає сили.

Про це Сирський написав у Telegram, інформуючи про ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що постійно працює з підрозділами, які виконують завдання у найгарячіших точках на передовій.

"Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників. Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими й новими фейками про взяття Бахмута. Але правда в тому, що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів", - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї української армії.

"Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут – це Україна", - додав генерал.

Останні новини з Бахмута

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою: ворог намагається задіяти не лише "вагнерівців", а й професійний десант.

Згодом ватажок "Вагнера" Пригожин опублікував відео, в якому заявив про встановлення прапора над міською адміністрацією та "юридичне" захоплення Бахмута.

У ЗСУ спростували заяву ватажка "вагнерівців". Як повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, росіянам ще далеко до окупації Бахмута. А навколо будівлі міської ради тривають бої.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, реагуючи на інформацію окупантів про те, що над адміністративною будівлею у Бахмуті підняли прапор РФ, закликав спокійно реагувати на фейки тих, хто вигадує "перемогу", якої в реальності нема.

Вас також можуть зацікавити новини: