За словами ватажка ПВК "Вагнера", місто "юридично" перейшло під контроль Росії. При цьому бої в Бахмуті тривають.

Євген Пригожин заявив про "юридичне" взяття Бахмута. За словами ватажка ПВК "Вагнера", над адміністрацією міста підняли російський прапор в пам'ять про вбитого пропагандиста Владлена Татарського.

Ватажок найманців розповів про це в ролику, опублікованому його прес-службою. На відео Пригожин повідомив: "2 квітня, 23:00 рівно. Позаду мене будівля міської адміністрації. Це російський прапор. "Владлену Татарському добра пам'ять", — написано на цьому прапорі. Юридично ми взяли Бахмут, і командири підрозділів, які брали адміністрацію і весь центральний квартал, понесуть і поставлять ці знамена".

Пригожин також повідомив, що поруч з російським прапором поставлять прапор ПВК "Вагнера". Ватажок найманців не став заявляти про повне взяття Бахмута. За його словами, ЗСУ утримують позиції в західних кварталах міста. Українська сторона інформацію від Пригожина не підтверджувала.

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Ситуація в Бахмуті: остання інформація

Східна "фортеця" разом з Мар'їнкою і Авдіївкою залишається однією з "найгарячіших" точок на фронті. За останню добу в районі Бахмута українські солдати титанічними зусиллями відбили 20 атак.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, воїнам ЗСУ доводиться в складних умовах зупиняти просування ворога у місті. За її словами, українське командування зважує кожне рішення і подальші кроки.

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Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказали на зниження темпів російського наступу в Бахмуті. Причинами стали погодні умови та потенційне перегрупування.

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