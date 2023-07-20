Кірбі стверджує, що Україна приступила приблизно протягом семи останніх днів до застосування поставлених США касетних боєприпасів.

У Білому домі підтвердили, що касетні боєприпаси, які США передали Україні, вже застосовуються українськими захисниками на полі бою.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, Київ використовує касетні боєприпаси "ефективно і належним чином", пише Reuters.

"Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно", - сказав Кірбі на брифінгу.

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Він додав, що касетні боєприпаси впливають на російські оборонні порядки і маневри. Кірбі стверджує, що Україна приступила приблизно протягом семи останніх днів до застосування поставлених США касетних боєприпасів.

Як поінформував анонімний співрозмовник виданню CNN, США все ще чекають новин від українських військових про те, наскільки ефективні боєприпаси на полі бою.

Касетні боєприпаси для ЗСУ від США - деталі

7 липня Пентагон оголосив черговий пакет військової допомоги, в якому вперше підтримав Україну касетними боєприпасами.

13 липня командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але на полі бою їх ще не задіяла.

The Washington Post з посиланням на українських офіційних осіб повідомив, що ЗСУ вже почали використовувати касетні боєприпаси, передані Сполученими Штатами на початку липня, на полі бою проти російських загарбників.

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