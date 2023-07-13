ЗСУ будуть використовувати касетні снаряди не на всіх ділянках фронту.

Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але на полі бою їх ще не застосовувала, підтвердив у коментарі CNN командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Він висловив упевненість, що цей тип боєприпасів значно вплине на хід боїв.

"Ми отримали їх (касетні снаряди - УНІАН), ми ще не використовували їх, але вони можуть радикально змінити (хід бойових дій - УНІАН)", - сказав Тарнавський.

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З отриманням касетних снарядів ЗСУ здобудуть перевагу, додав він.

Зазначається, що до цього моменту Україна не підтверджувала прибуття касетних снарядів, але вже дала запевнення Америці, що у густонаселених районах використовувати їх не буде. Це підтвердив і сам Тарнавський.

Касетні боєприпаси для України - головне

Касетні боєприпаси були приводом для довгих суперечок у Білому домі. Після багатомісячних дискусій Вашингтон таки схвалив їхню передачу Україні.

У новий пакет від Америки також увійшли, в тому числі, боєприпаси до HIMARS, 32 одиниці Bradley, стільки ж Stryker, Javelin та інші протитанкові системи і ракети.

Ні США, ні Україна, ні Росія не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів. Окупанти неодноразово використовували їх як на полі бою проти ЗСУ, так і по українському цивільному населенню.

Для України касетні боєприпаси вирішать дві основні проблеми: потреба у більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скорочення чисельної переваги Росії в артилерії.

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