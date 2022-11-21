Однозначний пріоритет при комплектуванні ЗС РБ солдатами-строковиками був відданий ССО.

За підсумками осіннього призову в Білорусі найбільше строковиків направили в ССО – основну ударну силу Збройних Сил країни.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", згідно з офіційними заявами, Міноборони країни збиралося набрати близько 10 тисяч призовників. 19 листопада у всіх частинах і з'єднаннях Збройних сил, внутрішніх і прикордонних військ тисячі призваних "строковиків" були приведені до військової присяги.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, яку вивчили журналісти, присягу склали:

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1500 військовослужбовців у всіх частинах внутрішніх військ;

1500 військовослужбовців у прикордонних військах;

2000-2100 військовослужбовців в 72-й об'єднаному навчальному центрі підготовки прапорщиків і молодших фахівців;

близько 600 осіб у механізованих бригадах Сухопутних військ (є основними бойовими з'єднаннями);

близько 540 осіб в частинах Військово-Повітряних сил і військ протиповітряної оборони;

більше 1200 осіб в частинах сил Спеціальних Операцій (ССО).

У "БГ" звернули увагу, що однозначний пріоритет при комплектуванні ЗС РБ солдатами-строковиками був відданий ССО.

"У кожну з 3-х бригад було направлено в середньому понад 400 солдатів-строковиків. Це стійка тенденція: в бригади ССО з року в рік направляється найбільша кількість солдатів-строковиків (в порівняння з іншими в/ч). На їх тлі значно менш укомплектованими виглядають 4-і механізовані бригади Сухопутних військ, всього в них було направлено в два рази менше строковиків, ніж в бригади ССО", – зауважують журналісти.

Також в "БГ" акцентують, що основна маса строковиків "розмазується" по великій кількості військових частин, які в основному комплектуються по штатам мирного часу.

Журналісти зауважують, що за підсумками призову виникають сумніви в тому, що Білорусь формує нове оперативне командування на південному напрямку, створення якого анонсували в травні.

"При такій кількості призиваних на службу солдатів-строковиків анонсоване в кінці травня формування нового оперативного командування ЗС РБ (Південного) стоїть під великим питанням. ... При збереженні кількості призовних на службу солдатів-строковиків і обмежених фінансових ресурсах в найближчій перспективі очікувати формування повноцінного Південного оперативного командування не доводиться", – зазначають автори аналізу.

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