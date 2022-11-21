При цьому ракети С-300 Росія перекидає з Білорусі на Донбас.

Російська Федерація розмістила на території Білорусі ракетні комплекси "Іскандер" та С-400. При цьому комплекси С-300 росіяни перекидають на Донеччину, аби завдавати ударів не тільки по інфраструктурі, а й по позиціях українських військових.

Як повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, частина цих комплексів нібито охороняють повітряний простір Білорусі.

"Вони розмістили на території Білорусі, в тому числі, "Іскандери", а також С-400 начебто охороняють повітряний простір Білорусі", – зазначив він.

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Водночас, за словами Ігната, ракети С-300 наразі не потрібні Росії для захисту повітряного простору. Через це їх перекидають з території Білорусі на Донбас.

"Вони їх використовують як балістичні ракети – тобто вони летять по балістичній траєкторії з напрямку до 150 кілометрів. Вони є виробниками цих ракет, у них їх багато. Вони можуть дозволити собі таким чином їх "утилізувати", тому що мають великий спектр протиповітряної оборони, тож С-300 їм не дуже потрібні. У них виникла необхідність перекинути ці ракети на Донбас, щоб завдавати ударів не лише по інфраструктурі прифронтових міст, але й по позиціях наших військ. Ми не сидимо і не спостерігаємо за цим – Збройні сили роблять все, щоб знищувати їх максимально ефективно", – наголосив речник Повітряних сил.

Війна в Україні: роль Білорусі

Росія використовує Білорусь як плацдарм для ракетних ударів по території України. Крім того, саме з території Білорусі російські окупанти наступали на північні регіони України на початку вторгнення.

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни можуть спробувати знову напасти на північ України з Білорусі, щоб відволікти Сили оборони. Проте українська сторона підготувала у північних областях фортифікаційні та інженерні позиції, тому легкої прогулянки у росіян не буде, і вони зазнають величезних втрат.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що тільки за жовтень з Білорусі у РФ було відправлено 8 ешелонів з розконсервованою військовою технікою. Загальна кількість переданої техніки за місяць склала 211 одиниць.

При цьому в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що російські спецслужби планують ряд терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури Білорусі, зокрема на Білоруській АЕС.

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