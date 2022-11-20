На території Білорусі російські спецслужби планують ряд терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури, на Білоруській АЕС.
"Інциденти" також хочуть провести на території, яка межує з ЄС та Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення ймовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – Білоруська атомна електростанція "Островець", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки, розробкою та реалізацією "проекту" займаються російські спецслужби, білоруський КДБ просто поставлений до відома.
"Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності", - повідомляє розвідка.
У ГУР зазначають, що на думку розробників "проекту", все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів, а також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.
У розвідці нагадують, що АЕС "Островець" побудовано за режиму Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.
Роль Білорусі у війні
РФ використовувала територію Білорусі для повномасштабного вторгнення. Саме з її території в Україну зайшли російські війська і колони бронетехніки, які пішли на Київ.
Крім того, на території Білорусі проводить тренувальні польоти Міг-31к - надзвуковий винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії з гіперзвуковою ракетою "Кинджал" на борту.
За даними розвідки, Білорусь планує налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.