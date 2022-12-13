Є загроза ракетних ударів.

По всій Україні оголошена масштабна тривога, свідчать дані мапи повітряних тривог станом на 15:00. Сигнал тривоги почав лунати з 14:40 – на сході країни, у Київській області та решті регіонів.

Як пише Беларускі Гаюн, тривога, імовірно, оголошена через три російські МіГ-31К (носії "Кинджалів"). Станом на 15:13 винищувачі уже перетнули повітряний простір Білорусі. Є загроза ракетних ударів.

Карта повітряних тривог

Відео дня

Наразі в Білорусі спостерігається нова активність російських військ. За даними Гаюна, перші підрозділи 38-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ висунулися з пунктів постійної дислокації у Бресті в бік кордону України.

Колони техніки рухаються на південний схід від Бреста до Малоріта.

Разом з тим в Україні поки не бачать загрози наступу окупантів з території Білорусі. "Але такими діями щодо спільних навчань, розгортання регіонального угруповання військ, перевірки бойової готовності – все це показує, що Білорусь активно співпрацює з Росією і діє по єдиному їхньому задуму", - підкреслив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Росія готується до нового масованого удару

Напередодні президент Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти, імовірно, готують новий ракетний терор найближчими днями.

За його словами, терористи хочуть влаштувати в Україні "блекаут".

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