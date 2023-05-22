На території країни залишаються десятки літаків та гелікоптерів РФ.

Керівництво Білорусі обмежило військову співпрацю з Росією через невдачі, яких окупаційні війська РФ зазнали на сході та півдні України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, обмеження стосуються постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих. У зв'язку з ким, російські літаки та безпілотники, які завдавали ударів по Україні з Білорусі, майже припинили це робити.

"Ми відстежуємо заяви генерального штабу Республіки Білорусь та відзначаємо деяку зміну в риториці, перш за все, це пов’язано з відсутністю успіхів Росії у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу", – вважає він.

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Однак, за словами командувача, на території Білорусі все ще залишаються 13 російських літаків: вісім Су-34, три Су-30СМ та два Су-24МР. Також там є 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.

Ситуація у Білорусі - останні новини

Нещодавно стало відомо, що Росія знову перекидає військові ешелони з Білорусі. Прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій.

Крім того, проект "Гаюн" писав, що РФ збільшила угруповання військових винищувачів Су-34 і Су-30 на аеродромі "Мачулищі".

За даними ДПСУ, російських військових, які пройшли підготовку в Білорусі, можуть перевести на Східний напрямок для поповнення сил окупантів. Зараз на території РБ залишаються близько 2,5 тисячі солдат РФ.

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