Один з ешелонів прибув у Білорусь просто з фронту - зі станції Волноваха.

Росія знову перекидає військові ешелони з Білорусі. Прибуло мінімум 3 ешелони, один прямо із зони бойових дій.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", за останній тиждень зафіксовано перекидання до Білорусі двох ешелонів ЗС РФ, які прямували безпосередньо із зони ведення бойових дій на території України.

11 травня зі станції Волноваха (Донецька обл. Україна) на станцію Заслонове (Вітебська обл, Білорусь) було відправлено ешелон ЗС РФ у складі якого було 45 вагонів:

Відео дня

пасажирські - 4 од. (≈200 осіб);

вантажні - 2 од. (зі спорядженням);

платформи - 39 од. (колісна та гусенична техніка).

Ешелон прибув у Заслонове 18 травня близько 3:00 ночі.

17 травня зі станції Заслонове на станцію Гуково (Ростовська обл, РФ) було відправлено ешелон ЗС РФ із 40 вагонами:

пасажирські - 3 од. (≈150 осіб);

вантажні - 2 од. (Зі спорядженням);

платформи - 35 од. (колісна та гусенична техніка).

Ешелон має прибути до Гукова 22 травня, звідки буде відправлено на окуповані території України — Дебальцеве та Вуглегірськ.

Крім цього, 14 травня з Білорусі вирушив ешелон ЗС РФ у складі було 45 вагонів:

пасажирські - 3 од. (≈150 осіб);

вантажні - 2 од. (Зі спорядженням);

платформи - 40 од. (танки та БМП).

Тим часом до Білорусі за тиждень прибуло ще два ешелони ЗС РФ. Обидва прибутки на станцію Полонка 15 та 16 травня. Сумарно в ешелонах було 86 вагонів:

пасажирські - 8 од. (≈400 осіб);

вантажні - 3 од. (зі спорядженням);

платформи - 75 од. (БТР, бензовози, спец. техніка).

Канал порахував, як змінилася чисельність угруповання ЗС РФ у РБ останніми днями.

З Білорусі вибуло:

техніка - не менше 75 одиниць включаючи танки і БМП;

особовий склад - 300 осіб;

спорядження/боєприпаси - 4 вагони.

До Білорусі прибуло:

техніка - не менше 114 одиниць включаючи БТР і бензовози;

особовий склад - 600 осіб;

спорядження/боєприпаси - 5 вагонів.

Ситуація в Білорусі

У Білорусі останніми тижнями "тривожно". Вчора стало відомо, що білоруси будують фортифікаційні споруди і встановлюють так звані "зуби дракона". Також проект "Гаюн" писав, що Росія збільшила угруповання військових винищувачів Су-34 і Су-30 на аеродромі "Мачулищі".

Напередодні в Раді Безпеки РБ заявили, що кількість особового складу силових структур країни зараз становить 1,5 мільйона чоловік - до нього входять військовослужбовці, міліція, Комітет держбезпеки, прикордонники, тероборона і народне ополчення.

Вас також можуть зацікавити новини: