Раптова передислокація літаків СУ-34 та Су-30 сталася сьогодні вранці.

РФ різко збільшила угруповання військових винищувачів Су-34 та Су-30 на білоруському аеродромі "Мачулищі". Нагадаємо, що після серії вибухів 26 лютого Москва перебазувала літаки з території об'єкта.

"Зворотна" передислокація авіації сталася в проміжку 11:20-13:10 сьогоднішнього дня: ВКС РФ підняли з аеродрому "Барановичі" 8 винищувачів Су-34 та 2 винищувачі Су-30СМ, фіксує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"На поточний момент, всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі "Мачулищі". Продовжуємо стежити за ситуацією", - йдеться в повідомленні.

У "Гаюн" вирахували, скільки війська РФ перебуватимуть у Білорусі

Нагадаємо, що раніше моніторингова група отримала дані про держзакупівлі послуг з вивезення сміття на полігонах, де розмістилися війська РФ. Це дозволило припустити, що ешелони ворожих військ не покинуть територію Білорусі мінімум до кінця 2023 року.

За даними "Гаюнів", основні місця скупчення окупантів - полігон "Обуз-Лісновський" у Барановицькому районі та полігон "Лепельський" у Вітебській області. Раніше в ГУР відзначали, що в Білорусі, орієнтовно, знаходиться угруповання з 9 тисяч російських військових.

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