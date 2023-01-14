Також не було зафіксовано злетів винищувачів.

Жодного повідомлення чи підтвердження запусків ракет з території Білорусі сьогодні не надходило.

Про це заявили аналітики моніторингової групи "Беларускі Гаюн" і додали, що злетів винищувачів теж не було.

"Можемо впевнено сказати, що злетів винищувачів з білоруських аеродромів, зокрема з аеродромів у Мачулищах і Барановичах, також не зафіксовано", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Відео дня

Між тим, у Повітряних силах України припустили, що обстріл могли вести з території РФ.

"Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дає змогу застосовувати їх з території Росії", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат каналу 24.

Ракетна атака на Київ 14 січня

Вранці 14 січня після 9:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів.

Пізніше влада столиці заявила, що вибух та "приліт" стався у Дніпровському районі міста, а в Голосіївському районі збили ракету, уламки впали на нежитлову будівлю. Потім у КМВА уточнили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: