Жодного повідомлення чи підтвердження запусків ракет з території Білорусі сьогодні не надходило.
Про це заявили аналітики моніторингової групи "Беларускі Гаюн" і додали, що злетів винищувачів теж не було.
"Можемо впевнено сказати, що злетів винищувачів з білоруських аеродромів, зокрема з аеродромів у Мачулищах і Барановичах, також не зафіксовано", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.
Між тим, у Повітряних силах України припустили, що обстріл могли вести з території РФ.
"Ракети С-300 є різних модифікацій, тому певна модифікація, можливо, дає змогу застосовувати їх з території Росії", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат каналу 24.
Ракетна атака на Київ 14 січня
Вранці 14 січня після 9:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу після того, як столицю струсонула серія вибухів.
Пізніше влада столиці заявила, що вибух та "приліт" стався у Дніпровському районі міста, а в Голосіївському районі збили ракету, уламки впали на нежитлову будівлю. Потім у КМВА уточнили, що Росія влучила в один з інфраструктурних об'єктів столиці.