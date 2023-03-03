Практично 300 чоловік ще досі залишаються зниклими безвісті.

Під час окупації Київської області було вбито більше 700 цивільних з використанням стрілецької зброї. Як заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в інтерв'ю ТСН, також майже 3,5 сотні осіб загинули він мінно-вибухових травм.

Загальна кількість виявлених на Київщині тіл мирних жителів дійшла до позначки в 1373 – вони загинули під час бойових дій РФ на території області. 197 з них досі ще не ідентифіковані.

"Підкреслюю, що загиблі – цивільні мешканці, більшість з них, більше 700, були вбиті зі стрілецької зброї. Розстріляні. Більше 340 людей загинули від мінно-вибухових травм. Мабуть, це не остаточні цифри, тому що до теперішнього часу 278 людей вважаються зниклими безвісті під час активних бойових дій", - сказав Нєбитов.

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Тіла загиблих продовжують знаходити і до сьогодні. 2 березня у Бородянці було виявлено ще трьох вбитих мирних мешканців. Їх під час окупації знайшов один із жителів. Двох застрелених росіянами людей і обгорілі рештки третього він закопав на місцевому цвинтарі. Лише нещодавно повернувся з-за кордону і зміг про масове захоронення повідомити поліцію.

"Крім того, в цьому році, два тижні тому, було знайдене тіло в селі Мощун. Характер вбивств каже про масову жорстокість, яка викликана перш за все тією пропагандою та ненавистю до українців, яка багато років проводиться в Росії. Комплекс "старшого брата" став наслідком того, що вони поводять себе як звіри. На Росії, як і в Третьому Рейху, відбулася спеціальна психологічна операція, направлена на ненависть не тільки до українців, а й до всього цивілізованого світу", - додав Нєбитов.

У Бучі людей ховав комунальник. Також місцеві очевидці розповідали про те, як катували інших осіб під час окупації. У тому числі були і дуже жорстокі способи.

"П’ятьох чоловіків було розстріляно в підвалі в потилицю. На тілах знайдені сліди катувань. Ми розуміємо, що після катування їх просто застрелили.

Також були знайдені тіла сімох людей. Один з них – співробітник академії СБУ. Очевидець цих подій розповів, що людей привозили і катували. Знущались і з цього співробітника, у якого була тріщина в черепі. В цю тріщину вставляли дерев’яний кіл та розхитували, щоб завдати ще більшого болю. У іншої людини був автомобільний трос на шиї – її душили. Також відомо про факт розстрілу автівки, в якій була півторарічна дитина", - сказав Нєбитов.

На даний момент відомо про загибель 38 дітей на Київщині під час активних бойових дій. Окрім цього Нєбитов розповів, що загалом було знайдено 14 масових поховань мирних мешканців. Одне з них – братська могила в Бучі, де було знайдено 116 тіл.

Дії росіян щодо місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Під час окупації українських територій загарбники мародерили, ґвалтували і вбивали мирних мешканців. Підтвердження цьому знаходилися після деокупацій Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини.

Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях України мережу з 20 катівень. Такі заклади були потрібні для знищення української ідентичності.

У Херсоні працівники правоохоронних органів затримали чотирьох колишніх очільників російської катівні. Серед них є і колаборанти.

Сьогодні, 3 березня, Генштаб повідомив про вивезення в невідомому напрямку окупантами близько 200 жителів одного з сіл на Херсонщині на фільтрацію.

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