Серед затриманих - екс-заступник начальника місцевої виправної колонії.

Правоохоронці затримали чотирьох колишніх очільників російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Зазначається, що чотирьох зрадників і колаборантів викрито під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Серед затриманих - колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час тимчасової окупації міста підтримав російських загарбників. Після захоплення цієї пенітенціарної установи він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і погодився увійти до керівного складу створеного окупантами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

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"Перебуваючи на "посаді", він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні", - повідомили в прес-центрі.

Також зазначається, що ще одним колаборантом виявився очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" цієї ж колишньої російської тюрми. Зловмисник відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

Інший зрадник раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого 2022 року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Там він разом із ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили спротив загарбникам.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Трьом із зловмисників уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою.

Затримання колаборантів в Україні

В Україні регулярно затримують зрадників нашої держави і колаборантів, які допомагали російському ворогу. Особливо багато таких осіб знаходять на звільнених від російських окупантів територіях.

Зокрема, 13 лютого стало відомо про затримання в Херсоні зрадника, який співпрацював з російськими окупантами та отримав громадянство РФ. Ним виявився екс-заступник начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення "Північної виправної колонії №90".

А в січні у Херсоні правоохоронці затримали колишнього співробітника ДАЇ, який після захоплення міста також погодився на добровільну співпрацю з російськими окупантами і отримав "посаду" в місцевій окупаційній поліції.

Окрім цього, правоохоронці виявили нові докази злочинів вчительки-колаборантки, яка під час окупації Херсона була "заступником міністра освіти" у фейковому уряді. Ця особа ще до початку повномасштабного вторгнення шпигувала на користь РФ.

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