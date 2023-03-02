У в'язниці в першу чергу потрапляли люди, що мали відношення до українських державних органів або громадянського суспільства - активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі.

Слідчий ізолятор у Херсоні був частиною мережі з щонайменше 20 установ, які, за словами українських та міжнародних юристів, були частиною продуманої російської стратегії по знищенню української ідентичності.

"Ці центри утримання під вартою пов'язані між собою, вони поводяться дуже схожим, якщо не ідентичним чином", - сказав виданню CNN Уейн Джордаш, голова Mobile Justice Team, колективу міжнародних слідчих, що підтримують Генеральну прокуратуру України.

Розслідування показало, що російські війська дотримувалися дуже конкретного плану в кількох окупованих районах з чіткими схемами, що вказують на всеосяжний план окупації України Москвою.

Відео дня

"Перший етап, по суті, полягає в затриманні і, у багатьох випадках, вбивстві категорії людей, званих "лідерами", тобто тих, хто міг фізично чинити опір окупації, але також і тих, хто міг протистояти їй культурно", - сказав Джордаш.

У в'язниці в першу чергу потрапляли люди, що мали відношення до українських державних органів або громадянського суспільства - активісти, журналісти, держслужбовці та вчителі.

"Другий етап - свого роду процес фільтрації, при якому населення, що залишається за межами центрів утримання під вартою, піддається постійному моніторингу та фільтрації, щоб будь-хто, хто підозрюється у зв'язках з "лідерами" або був причетний до організації будь-якого опору, також потім їх ідентифікували і або депортували в Росію, або утримували в ізоляторах та піддавали тортурам", - розповів він.

Джордаш сказав, що ці методи застосовувалися не тільки в Херсоні, але і в інших районах, окупованих російськими військами, таких як київські передмістя Буча і Бородянка. Однак, додав він, тривала окупація Херсона дозволила російським військам піти ще далі.

Українські та міжнародні слідчі також заявили, що виявили фінансові зв'язки цих центрів утримання під вартою з Російською державою.

"Ці центри утримання під вартою мають фінансові зв'язки з Російською державою. Ці фінансові документи показують, що цивільна адміністрація фінансується з Росії, а цивільна адміністрація фінансує центри утримання під вартою, тому у вас є дуже чіткі закономірності і дуже чіткі зв'язки", - сказав Джордаш, посилаючись на документи, виявлені слідчими.

Катування РФ на окупованих територіях

2 березня у Бучанському районі Київської області ексгумовані тіла ще трьох осіб, загиблих під час російської окупації. Глава поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що це поховання зробив місцевий житель під час окупації приблизно 8 березня 2022 року. За попередньою інформацією, один із загиблих-місцевий житель 50 років, який був розстріляний в автомобілі, два інших невпізнанні.

У Херсонській області правоохоронці знайшли сім катівень і вісім місць несвободи. Тільки в ізоляторі тимчасового утримання підтвердили понад 300 випадків тортур.

Голова Луганської ОВА Сергія Гайдай заявив, що російські окупанти залякують жителів Луганської області і створюють нові катівні.

Російські загарбники хочуть створити на тимчасово окупованих територіях України 24 виправні колонії. Про це йдеться в розпорядженні уряду Росії.